İki uzman doktorun dans ederken çektiği TikTok videosuna takipçilerinden sert tepki

08 Ekim 2020 Perşembe 18:30
Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan’ın dans ederken çektiği tanıtım videoları tepki çekti.
Şengezer tarafından paylaşılan videoda ‘’Bir TikTok
da bizden gelsin.’’ sözleriyle paylaştığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde hızla yayılan videolara gelen eleştirilerde ‘’Meslektaşlarınız COVID-19’dan ölürken oynamak yakışmış.’’ sözleriyle tepki gösterildiği görüldü.
Prof. Dr. Şengezer, takipçilerinden gelen olumsuz yorumlar ve tepki gösterilmesi üzerine videoyu sildi.
Son Güncelleme: 08.10.2020 18:30
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