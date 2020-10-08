İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

İki uzman doktorun dans ederken çektiği TikTok videosuna takipçilerinden sert tepki

Estetik uzmanı doktorların dans ederek çektikleri TikTok videosu kamuoyunda infiale yol açtı. Takipçiler uzman doktorlara ''Meslektaşlarınız koronavirüsten ölürken oynamak size yakışır.'' sözleriyle tepki gösterdi.

08 Ekim 2020 Perşembe 18:30
İki uzman doktorun dans ederken çektiği TikTok videosuna takipçilerinden sert tepki
Takip Et:

Estetik uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şengezer ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan’ın dans ederken çektiği tanıtım videoları tepki çekti.


Şengezer tarafından paylaşılan videoda ‘’Bir TikTok da bizden gelsin.’’ sözleriyle paylaştığı görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde hızla yayılan videolara gelen eleştirilerde ‘’Meslektaşlarınız COVID-19’dan ölürken oynamak yakışmış.’’ sözleriyle tepki gösterildiği görüldü.

Prof. Dr. Şengezer, takipçilerinden gelen olumsuz yorumlar ve tepki gösterilmesi üzerine videoyu sildi.



Son Güncelleme: 08.10.2020 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTikTokKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
COVID-19 nedeniyle tedavi gören iki doktor hayatını kaybetti
COVID-19 nedeniyle tedavi gören iki doktor hayatını kaybetti
Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri nine ve dedelere organik ürünler hediye etti
Tunceli'de Türk Kızılay ekipleri nine ve dedelere organik ürünler hediye etti
İstanbul'da geri dönüşüm deposu alevler içerisinde kaldı
İstanbul'da geri dönüşüm deposu alevler içerisinde kaldı
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu duyurdu
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu duyurdu
Kocaeli'de dehşet dolu dakikalar! Balkondan girdi, yaşlı kadına dehşeti yaşattı
Kocaeli'de dehşet dolu dakikalar! Balkondan girdi, yaşlı kadına dehşeti yaşattı

Popüler Haberler

Kanal D Yeni Hayat dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Dudak estetiği güncel fiyat listesi!
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
Şok'da satılan Samsung t290 tablet özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Bebeğin göz rengi ne olacak?
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 8 Ekim 2020 Perşembe
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?
19 Ağustos Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Morek nerededir? TSK Morek gözlem üssünde ne oluyor?
Benimle Söyle yarışması hangi kanala transfer oldu? Benimle Söyle yeni kanalı
Leke dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yasak Elma 78 bölümde ne oldu? Yasak elma 79. bölüm fragmanı 12 Ekim Pazartesi 2020 ( 12 Eylül Pazartesi 2020 )
Bay Yanlış yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Sadakatsizı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ kimdir, nereli yaşı kaç?
Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli 2020 aile yardımı ne kadar ödenecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.