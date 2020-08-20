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İki şehirde daha Covid-19 kısıtlaması yeniden başladı!

Son dönem içinde vaka sayılarının artış göstermesi ile beraber iki şehirde daha Covid-19 kısıtlaması yeniden başladı! Bu şehirlerde 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar bazı kısıtlamalar ile karşılaşacaklar…

20 Ağustos 2020 Perşembe 23:03
İki şehirde daha Covid-19 kısıtlaması yeniden başladı!
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Son dönem içinde ülkemizde ve dünyada Covid-19 vaka sayısının yeniden artış göstermesiyle birlikte tedbirler alınmaya başladı. Son olarak Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındı. Açıklama kapsamında il sınırları içinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz olarak kullandıkları belediye toplu taşıma araçlarını sadece 2 kere kullanabilecekleri ifade edildi. Ayrıca 65 yaşından büyük vatandaşların lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, denek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmelerinin yasaklandığı ifade edildi.

Çorum’da da Benzer Kısıtlamalar

Covid-19 virüsüne bağlı olarak artış gösteren vakalar sonrasında Çorum Valiliği de çeşitli açıklamalarda bulundu. Çorum İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı ve toplantıda alınan kararlar kapsamında düğünlerin toplamda 3 saatten uzun süremeyeceği açıklandı. Ayrıca 65 yaşından büyük kişilerin birinci ve ikinci derecedeki akrabaları dışında düğün, sünnet, mevlit, cenaze ve taziye gibi etkinliklere katılmalarının kısıtlandığını ifade edildi. İş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirilmemesine ya da ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği de belirtildi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 23:03
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