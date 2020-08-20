İki şehirde daha Covid-19 kısıtlaması yeniden başladı!

Çorum’da da Benzer Kısıtlamalar
Covid-19 virüsüne bağlı olarak artış gösteren vakalar sonrasında Çorum Valiliği de çeşitli açıklamalarda bulundu. Çorum İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı ve toplantıda alınan kararlar kapsamında düğünlerin toplamda 3 saatten uzun süremeyeceği açıklandı. Ayrıca 65 yaşından büyük kişilerin birinci ve ikinci derecedeki akrabaları dışında düğün, sünnet, mevlit, cenaze ve taziye gibi etkinliklere katılmalarının kısıtlandığını ifade edildi. İş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirilmemesine ya da ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği de belirtildi.