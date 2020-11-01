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İki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

01 Kasım 2020 Pazar 21:55
İki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde kimliği belirlenemeyen iki sürücü Adapazar – Karasu mevkiinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti.  Araçtan yaralı olarak çıkarılan Ahmet Yavuz, Meryem, Mustafa Sebahat, Yiğit ile diğer otomobilde bulunan Elmas, Hakan Günçaldı ile Emine Bayram hastaneye kaldırıldı.


Yaralı olarak kaldırılan Hakan Günçaldı ve Emine Bayram bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yollar araçların kaldırılıp temizlik yapılmasını müteakip normale döndü.



Son Güncelleme: 01.11.2020 21:55
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaTrafik Kazası
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