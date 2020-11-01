İki otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde kimliği belirlenemeyen iki sürücü Adapazar – Karasu mevkiinde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Ahmet Yavuz, Meryem, Mustafa Sebahat, Yiğit ile diğer otomobilde bulunan Elmas, Hakan Günçaldı ile Emine Bayram hastaneye kaldırıldı.

Yaralı olarak kaldırılan Hakan Günçaldı ve Emine Bayram bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yollar araçların kaldırılıp temizlik yapılmasını müteakip normale döndü.