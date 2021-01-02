İki gündür kayıp olan genç, sevgilisiyle çukura gömülü halde bulundu

02 Ocak 2021 Cumartesi 21:17
Olay, Kırşehir
’in Kaman
ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki O.Ç’nin ailesi oğullarından 2 gün boyunca haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Aile, oğullarının bir süredir aynı evde yaşadığı kız arkadaşı V.İ’nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini söylemeleri üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Cansız bedenini çukurda buldular
Dağbaşı mevkisinde arama yapan ekipler, O.Ç ve V.İ adlı iki sevgiliyi öldürüldükten sonra çukura gömülmüş vaziyette buldu. Gençlerin cansız bedenleri otopsinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Son Güncelleme: 02.01.2021 21:17
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