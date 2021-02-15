İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti

Gaziantep'te tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuk, elinin tetiğe değmesiyle 12 yaşındaki arkadaşını öldürdü. Jandarma ekipleri 13 yaşındaki çocuğu ve tüfeğin sahibi babasını gözaltına aldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:28
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
Takip Et:

Oğuzeli ilçesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Y.Ü’nün oynadığı tüfeğin ateş almasıyla 12 yaşındaki Enes Ali Aydın yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. Evlerinin önünde iki çocuk oyun oynarken, çocuklardan biri evdeki pompalı tüfeği getirerek kurcalamaya başladı. Bu sırada Y.Ü’nün tetiğe dokunmasıyla tüfek ateş aldı ve tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın’ın vücuduna isabet etti.

Küçük çocuk hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinde Enes Ali Aydın’ın olay yerine hayatını kaybettiği tespit edildi. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri ise Yılmaz Ü. ve babasını gözaltına almak üzere emniyete götürdü.



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TüfekGaziantepÇocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
Kayseri'de cenaze töreni sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'de cenaze töreni sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
İbo Show konuğu Ümit Besen kaç yaşında, nereli?
2020 resmi tatil günleri takvimi - Yeni yılda kaç resmi tatiller kaç gün?
Günlük burç yorumları 27 Ekim 2019 Pazar - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Sex and the City dizisi HBO Max ile geri dönüyor
Cemreler havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? Baharın müjdecisi 2021 cemre tarihleri
MEB 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman yapılacak?
PttAVM.com online alışveriş sitesinde 4 Gün 4 Gece indirim kampanyası 16 Şubat
Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Şubat 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Sol Yanım final bölümünde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.