İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti

Oğuzeli ilçesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Y.Ü’nün oynadığı tüfeğin ateş almasıyla 12 yaşındaki Enes Ali Aydın yaşamını yitirdi.
Küçük çocuk hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinde Enes Ali Aydın’ın olay yerine hayatını kaybettiği tespit edildi. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri ise Yılmaz Ü. ve babasını gözaltına almak üzere emniyete götürdü.
Son Güncelleme: 15.02.2021 22:28