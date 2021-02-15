İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti

Oğuzeli ilçesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Y.Ü’nün oynadığı tüfeğin ateş almasıyla 12 yaşındaki Enes Ali Aydın yaşamını yitirdi.

Küçük çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. Evlerinin önünde ikioyun oynarken, çocuklardan biri evdeki pompalı tüfeği getirerek kurcalamaya başladı. Bu sırada Y.Ü’nün tetiğe dokunmasıylaateş aldı ve tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın’ın vücuduna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinde Enes Ali Aydın’ın olay yerine hayatını kaybettiği tespit edildi. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri ise Yılmaz Ü. ve babasını gözaltına almak üzere emniyete götürdü.