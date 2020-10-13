İki akrabasını öldürdükten sonra dondurma yiyip teslim olan katil zanlısına 4 defa ömür boyu hapis istemi

Antalya'da aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve adını taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz ile serada çalışan Veli Uyan’ı av tüfeğiyle öldürüp 3 kişiyi yaralayan İsmail Yılmaz (66) 4 defa ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
17 Ağustos sabahı Yurtpınar Mahallesi’nde yaşanan olayda Yılmaz, bitişik evde yaşayan arsa nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı yeğeni İsmail Yılmaz’ın evinin önüne gitti. Amca Yılmaz, öz yeğenini aracına binerken vurdu ve kaçmaya çalışırken de ateş açmaya devam ederek öldürdü.
Çok sayıda boş fişek bulundu
Son Güncelleme: 13.10.2020 07:24