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İhale yoluyla hazine arazileri satışa çıkarılıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Uzun süredir atıl durumda olan devlete ait arazileri ve Özelleştirme İdaresi tarafından satılmaya başlandı. Bu şartlar altında düşük ücretle arazi satın almak isteyenlere ev inşa etmek veya tarımla uğraşmak için önemli fırsatlar sağlamaktadır.

23 Ekim 2020 Cuma 16:42
İhale yoluyla hazine arazileri satışa çıkarılıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
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Hazine Arazileri Satılıyor

İhale süreci, Devlete ve Hazineye ait arazilerin uzun yıllar etkin ve verimli bir şekilde atıl bırakılması amacıyla Özelleştirme İdaresi tarafından başlatılmıştır. Bu nedenle başlatılan ihale kapsamında 27 ilde 107 arsa ve 1.127 adet zamkı alınmış pamuk ihale yoluyla satılacak. Cumhurbaşkanlığı duyurusu da yeni bir ihale tarihi belirledi. Bu arazilerin en büyük avantajı, alıcılara göre daha uygun fiyata alıcı bulacak olmalarıdır.

Bu nedenle, 27 ilde iki parti halinde toplam 1.127 alana sahip arsa satışı yapılacaktır. İlk teklif için son tarih 16 Ekim 2020 olarak belirlenmektedir. İkinci gruptaki gayrimenkuller için son teklif 4 Kasım 2020 tarihine kadar verilecektir. Arazinin bulunduğu iller ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Muğla, Gümüşhane Kahramanmaraş, Aydın, Konya, Tokat, Kastamonu, Mersin, Manisa ve Tekirdağ olarak belirlenmiştir


Satış ihalelerin tarihleri ​​şu şekilde belirlendi;

  • Muğla Bodrum’da ve Aydın Didim’deki araziler için son teklif tarihi 4 Kasım,
  • Yalova merkez, Çiftlikköy ve Armutludaki araziler için son teklif tarihi 2 Kasım,
  • İstanbul Tuzla’da bulunan araziler için 16 Ekim,
  • Ankara Çankaya’daki arazi için 16 Ekim,
  • Erzurum Yakutiye’de bulunan araziler için 4 Kasım,
  • Diyarbakır’da bulunan araziler için 16 Ekim,
  • İzmir Torbalı’da bulunan araziler için 16 Ekim şeklinde ihale tarihleri belirlendi.

Ayrıca diğer iller için başkanlık resmi intenet sitesi izlenmeli ve mevcut ihale tarihi anlaşılmalıdır. İhaleye katılan şahıs ve firmalar da% 30 nakit ödeme ve dört yıla kadar taksit alacaklar. Ayrıca, ihale bedeli katma değer vergisinden muaf olacak ve tapu harcı ödenmesine gerek kalmayacak.

Başvuru Şartları Neler?

Hazineden arazi satın alabilmek için ihalelere teklif verilmesi gerekiyor. Teklifin miktarı Başkan tarafından belirlenir ve teklifin teklife kabul edilmesi gerekir. Birçok hazine arazisinin satışı nedeniyle küçük veya büyük metrekarelerde arsa bulmak mümkündür. Aynı zamanda ihale edilecek arsanın parsel bilgilerini de paylaşır, böylece arazinin kesin alanı bulunabilir. Teklif giriş ücretine ek olarak belge ücretleri de ödenmelidir.

İhaleye kapalı zarfları olan şahıslar veya şirketler katılır, ihale sona erdiğinde, en yüksek teklifi veren arsanın sahibi olur. Bu durumda minimum teklif arsanın konumuna ve büyüklüğüne göre belirlenir. Başkanlık Sarayı tarafından sağlanan hazine arazisine bakıldığında, en düşük teklif fiyatı 25.000 liradır. Ancak 1.500 metrekarelik geniş bir alan için 25.000 TL'lik ihale verildi. Böylelikle teklif verme süreci uygun bir fiyata başlar. İhaleye başka bir katılımcının katılmaması durumunda, tek teklif veren kişi veya kuruluşun teklifi geçerli olacaktır. İhale şartnamesine sunulan maliyet bedeli ileride iade edilmeyecektir. Ayrıca ihaleyi kazanan teklif sahibinin arsa devir hakkı veya satın alma yükümlülüğü bulunmamakla birlikte özel durumlar haricinde devir işlemleri de yapabilir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 16:42
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Anahtar Kelimeler:
ArsaHazine Malıİhale
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