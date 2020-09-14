Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı

Iğdır’da coronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi Kars’taki bir kontrol noktasında yakalandı. G.B. adlı kişi Kars’ta bulunan karantina yurduna teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre salgın nedeniyle karantina tedbirlerini ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştiriliyordu. Kars’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki Nuripaşa Yurt Müdürlüğü’nde izolasyon için getirilecek kişiler için hazırlıklar tamamlandı. Karantina süresi zarfında yurttakilerin temel ihtiyaçları karşılanacak ve yurtlara ziyaretçi gelemeyecek.

Karantinada olması gereken G.B. adlı şahıs sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra yurtta 14 gün karantinaya alındı.