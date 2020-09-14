İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Iğdır'da karantinada olması gereken bir...

Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı

Iğdır'da coronavirüs nedeniyle karantina altında olması gereken bir kişi Kars'ta seyahat ederken yakalandı. G.B. adlı şahıs sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra Valiliğin hazırladığı yurtta 14 gün karantinaya alındı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:30
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Takip Et:

Iğdır’da coronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken bir kişi Kars’taki bir kontrol noktasında yakalandı. G.B. adlı kişi Kars’ta bulunan karantina yurduna teslim edildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre salgın nedeniyle karantina tedbirlerini ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştiriliyordu. Kars’ın Yenişehir Mahallesi’ndeki Nuripaşa Yurt Müdürlüğü’nde izolasyon için getirilecek kişiler için hazırlıklar tamamlandı. Karantina süresi zarfında yurttakilerin temel ihtiyaçları karşılanacak ve yurtlara ziyaretçi gelemeyecek.

Karantinada olması gereken G.B. adlı şahıs sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra yurtta 14 gün karantinaya alındı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı
Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
Suriye'de görevli Türk Kızılay ekiplerine saldırı, 1 personel şehit oldu
Suriye'de görevli Türk Kızılay ekiplerine saldırı, 1 personel şehit oldu
Düğün halayı pahalıya patladı
Düğün halayı pahalıya patladı
7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü
7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesine büyük tepki
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesine büyük tepki

Popüler Haberler

Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
Kadın memurlar ne zaman ve nasıl emekliliği hak ederler?
Yeni işyeri nasıl açılır? İş yeri açmak için gerekli evraklar ve güncel evrak ücretleri
Anadolu Üniversitesi Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı
2020 resmi ve dini tatil günleri
Yeni doğan çocuk parası nasıl alınır? 2020 Yeni doğan çocuk parası şartları
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
Acil destek kredisi nedir? Hangi bankalar bu kredileri veriyor? 2020
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.