Iğdır'da eski koca vahşeti! İki çocuğunun annesini katletti

Iğdır’da bir şahıs, boşandığı eski eşinin evine camları kırarak kadını öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs, kısa bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Eşini öldürdükten sonra teslim oldu
Eski eşini başından vurarak öldüren katil zanlısı koca, olaydan saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin amca çocukları olduğu öğrenilirken, 19 Kasım 2020’de boşandıkları belirtildi. Katledilen kadının teyzesi ise Maruf Kok’un yeğenini sürekli ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.
Son Güncelleme: 26.01.2021 20:40