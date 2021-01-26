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Iğdır'da eski koca vahşeti! İki çocuğunun annesini katletti

Iğdır'da boşandığı eski eşinin evinin camlarını kırarak içeri giren şahıs, iki çocuğunun annesini başından vurarak katletti. Katil koca, olaydan kısa bir süre sonra teslim oldu.

26 Ocak 2021 Salı 20:40
Iğdır'da eski koca vahşeti! İki çocuğunun annesini katletti
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Iğdır’da bir şahıs, boşandığı eski eşinin evine camları kırarak kadını öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs, kısa bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Karacaağaç Mahallesi’nde yaşandı. 40 yaşındaki Maruf Kok, 26 yaşındaki eşi Dilan Kok’un yaşadığı eve geldi. Edinilen bilgiye göre, evin camlarını kırarak içeri giren Maruf Kok, 2 çocuğunun annesi Dilan Kok’u başından vurdu. Eski koca olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın oracıkta yaşamını yitirdi.

Eşini öldürdükten sonra teslim oldu

Eski eşini başından vurarak öldüren katil zanlısı koca, olaydan saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin amca çocukları olduğu öğrenilirken, 19 Kasım 2020’de boşandıkları belirtildi. Katledilen kadının teyzesi ise Maruf Kok’un yeğenini sürekli ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
IğdırEski Koca
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