Iğdır'da eski koca vahşeti! İki çocuğunun annesini katletti

Iğdır’da bir şahıs, boşandığı eski eşinin evine camları kırarak kadını öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs, kısa bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Eşini öldürdükten sonra teslim oldu

Olay, gece saatlerinde Karacaağaç Mahallesi’nde yaşandı. 40 yaşındaki Maruf Kok, 26 yaşındaki eşi Dilan Kok’un yaşadığı eve geldi. Edinilen bilgiye göre, evin camlarını kırarak içeri giren Maruf Kok, 2 çocuğunun annesi Dilan Kok’u başından vurdu.olay yerinden kaçarken, talihsiz kadın oracıkta yaşamını yitirdi.

Eski eşini başından vurarak öldüren katil zanlısı koca, olaydan saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin amca çocukları olduğu öğrenilirken, 19 Kasım 2020’de boşandıkları belirtildi. Katledilen kadının teyzesi ise Maruf Kok’un yeğenini sürekli ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.