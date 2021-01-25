İGDAŞ'tan geciken doğalgaz faturalarına taksit

Pandemi sürecinde yaşan ekonomik zorlukları hafifletmek için İGDAŞ kampanya başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamalara göre İGDAŞ gecikmiş fatura borcu bulunan abonelerin borçlarını 10 taksit şeklinde ödeme fırsatı veriyor.

Kampanydan yararlanma şartları

İGDAŞ’ın kampanyasından son ödeme günü 25 Aralık 2020 tarihi ve öncesindeki, önceden yapılandırma konusuna dahil olmamış, en az iki gecikmiş faturası olan kişiler ile son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 öncesindeki bir tane ödenmemiş faturası bulunan kişiler faydalanabilecek.

Kredi kartıyla 10 taksitle ödenebiliyor

Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyenler, herhangin bir vade farkı veya komisyon ücreti vermeden anlaşmalı bankalardan on taksitle ödeyebilir.

Nakit olarak ödemek isteyenler ise fatura borçlarını dört taksitle vade farkı olmadan ödeyebilecekler.

Ödeme noktaları

Fatura ödeme işlemleri, İGDAŞ veznelerinden, İGDAŞ mobilden ve www.intenetsubesi.igdas.istanbul adresinden ödeyebilirler.