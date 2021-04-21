İftar alışverişinden dönen anneanne ve torun, motosikletin altında kaldı

Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesine bağlı Beyşehir Çevre Yolu’nda meydana geldi. Peruzed Koçak, orunu Ayşe Miray Doğru ile iftar öncesi alışveriş yaptıktan sonra karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada Mehmet Unamen’in kullandığı motosiklet, anneanne ve torununa hızla çarptı.

Talihsiz kadın torunuyla birlikte can verdi

Çarpmanın şiddetiyle 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anneanne ve torununu hayattan koparak sürücü Mehmet Urmamen ise hafif yaralandı.

yı haber alarak olay yerine gelen Peruzed Koçak’ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, bir yakınının ‘Yaşama imkanı yok mu?’ sorusu yürekleri dağladı.