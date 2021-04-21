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İftar alışverişinden dönen anneanne ve torun, motosikletin altında kaldı

Konya'da torunu ile beraber alışverişe çıkan Peruzed Koçak, alışveriş dönüşü hızla gelen motosikletin altında kalarak olay yerinde can verdi. Anneanne ve torunun hayatını kaybettiği kazayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:50
İftar alışverişinden dönen anneanne ve torun, motosikletin altında kaldı
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Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesine bağlı Beyşehir Çevre Yolu’nda meydana geldi. Peruzed Koçak, orunu Ayşe Miray Doğru ile iftar öncesi alışveriş yaptıktan sonra karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada Mehmet Unamen’in kullandığı motosiklet, anneanne ve torununa hızla çarptı.

Talihsiz kadın torunuyla birlikte can verdi

Çarpmanın şiddetiyle 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anneanne ve torununu hayattan koparak sürücü Mehmet Urmamen ise hafif yaralandı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Peruzed Koçak’ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, bir yakınının ‘Yaşama imkanı yok mu?’ sorusu yürekleri dağladı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:50
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Anahtar Kelimeler:
KonyaKazaMotosiklet
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