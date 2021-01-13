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İETT İstanbulkart HES kodu nasıl, nerede yüklenir?

15 Ocak'tan sonra HES koduna sahip olmayan İstanbulkart sahibi kişiler toplu taşımada bu kartı kullanamayacak. Peki HES kodu nasıl aktive edilir? İşte detaylar...

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:23
İETT İstanbulkart HES kodu nasıl, nerede yüklenir?
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15 Ocak'tan sonra HES koduna sahip olmayan İstanbulkart sahibi kişiler toplu taşımada bu kartı kullanamayacak. 15 Ocak'a kadar İstanbul kart sahibi olan, kişiler kartlarına HES kodunu tanımlatmaları gerekiyor. Peki HES kodu nasıl aktive edilir? İşte detaylar..

İstanbulkart HES kodu nasıl aktive edilir?

Bunun için öncelikle istanbulkart.istanbul adresi üzerinden sahip olduğunuz HES kodunuzu yükleyebilirsiniz.

Eğer HES kodunuzu bilmiyor ve öğrenmek istiyorsanız Hayat Eve Sığar uygulamasına giriş yaparak ya da SMS üzerinden kodunuza ulaşabilirsiniz. daha sonra gereken eşleştirme işlemi için HES kodunuzu, kişisel bilgilerinizi ve cep telefonu numarınızı  https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresine giderek HES kodunuzu kartınıza aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca İstanbulkart mobil uygulamasına sahipseniz uygulamaya girdiğiniz takdirde birkaç yolla da aktive işlemini yapabilirsiniz.

İstanbulkart HES kodu nasıl eşleştirme yapılır?

Bunun için istanbulkart.istanbul adresine giderek menü kısmındaki sağ taraftaki online işlemler bölümüne girip bireysel seçeneğini seçin daha sonra kayıt olarak sisteme girişinizi yapın. Sistem size SMS kodu göndererek doğrulama işlemi yapacaktır bunun için gelen kodu ve taahhütnameleri onaylayın daha sonra önümüze çıkan ekranda İstanbul kartınızı kaydedin. 

Kartınızda yer alan numaraları sisteme girerek İstanbul kartınıza isim verip kayıt işlemini bitirin.

Bu yapılan işlemler sonrasında size ait TC kimlik numaranıza kartınız otomatik bir şekilde tanımlı olur. Sonrasında ise yapacağınız herhangi bir işleme gerek yoktur. İstanbul kartınıza HES kodu tanımlanmış şekildedir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulkartHESKodu
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