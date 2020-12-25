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İETT İstanbul kart HES Kodu nasıl alınır, eşleştirme nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getiriliyor. İETT İstanbul kartına HES Kodu eşleştirmesi yapmak için son tarih belli oldu. İstanbul karta HES kodu eşleştirmesinin nasıl yapılacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:20
İETT İstanbul kart HES Kodu nasıl alınır, eşleştirme nasıl yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uyarak İstanbul Kart’a HES kodunu entegre ediyor. Belediye, kartlarını eşleştirmeyen vatandaşlara son tarih uyarısında bulundu.

İETT HES kodu nasıl alınır?

İBB’nin yaptığı açıklamaya göre toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunlu hale getiriliyor. HES kodunu İstanbul kart ile eşleştirmeyen vatandaşlar 15 Ocak 2021 tarihinden sonra kartlarını kullanamayacak. Bundan dolayı 15 Ocak 2021’e kadar İstanbulkartları HES kodu ile eşleştirmek gerekiyor.

HES kodu ile İstanbul Kart’ınızı eşleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresinden kolayca HES kodunuzu eşleştirebilirsiniz.

HES kodu nedir?

HES kodu koronavirüslü hasta veya temaslı olan vatandaşlarımız toplu olarak bulunulan yerlere girmemelerini sağlar. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan koronavirüs testinin pozitif olması halinde size bilgi verilir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu iki yol ile almak mümkündür. Bunlar şöyle;

-Hayat Eve Sığar mobil uygulaması yardımı ile alınabilir.

-HES boşluk sırasıyla, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve geçerli olacak gün sayısını yazarak ve 2023'e SMS göndererek



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi15 Ocak 2021Hes KoduIettIstanbul Kart
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