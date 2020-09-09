İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’te görevi esnasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında Tuğgeneral Erdoğan’ın 9 Eylül 2020 günü görevi sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştüğü bilgisi yer aldı.
‘’Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Son Güncelleme: 09.09.2020 22:31