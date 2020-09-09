İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’te görevi esnasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında Tuğgeneral Erdoğan’ın 9 Eylül 2020 günü görevi sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştüğü bilgisi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için;

‘’Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.