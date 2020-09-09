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İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Eylül 2020 günü İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:31
İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’te görevi esnasında rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında Tuğgeneral Erdoğan’ın 9 Eylül 2020 günü görevi sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştüğü bilgisi yer aldı.


Bakanlık açıklamasında Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için;

‘’Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 22:31
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıTuğgeneral Sezgin Erdoğan
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