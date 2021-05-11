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İdlib’de 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Bahar Kalkanı Harekatı’ndan bir acı haber daha geldi. İdlib’de ikmal araçlarına yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

11 Mayıs 2021 Salı 14:19
İdlib’de 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada Bahar Kalkanı Harekat bölgesi olan İdlib’de 10 Mayıs günü Türkiye askerlerinin ikmal konvoyuna roketli saldırı düzenlediği hain saldırıda bir askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı söyledi. Bakanlık saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yoğun karşı saldırı düzenlendiğini açıklarken, şehit olan kahraman askere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Siyasetten Başsağlığı Mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ikmal konvoyuna düzenlenen hain saldırıyı kınadıklarını vurgularken Şehit olan askere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Bahar Kalkanı Harekatı konusunda taviz vermeden mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:19
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıBahar Kalkanı HarekatıIdlib
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