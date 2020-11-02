İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı

İpek 2 gün hayat mücadelesi verdi

Enkaza dönen Emrah Apartmanında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken apartmandan ses duyan ekipler yoğun bir çalışma başlatarak 3 saat sonunda enkaz altında bulunan 14 yaşındaki İdil'e ulaştı.

14 yaşındaki İdil kardeşi ile birlikte enkaz altında yaşam mücadelesi vererek birilerinin kendilerini kurtarmalarını bekledi. İdil’e ulaşan ekipler kardeşinin de orada olduğunu öğrendiler ancak İdil kardeşinden uzunca bir süre ses aldığını ama bir süre sonra İpek’ten artık ses gelmediğini belirtti.

14 yaşındaki İdil'in tek kişilik bir çekyatın yanında sırt üstü durduğu ancak ayağının sıkışmış bir şekilde olduğu kardeşi İpek’in ise yan tarafında oturur pozisyonda olduğunu birbirlerine seslendiklerini ancak bir süre sonra İpek’ten ses gelmediğini söyleyen İdil kendisini çıkartan görevlilerden su istedi daha sonra çıkartılan kardeşinin yaşam mücadelesini kaybettiği görüldü.

İdil'i uyutmamak için 3 saat baş aşağı durdu

Çalışmalara katılan yetkililerden Balıkesir İtfaiye ve Arama kurtarma ekibi gurup amiri Bahadır Kuş 3 saat boyunca İdil ile baş aşağı konuşarak yanında olduğunu hissettirdi, İdil’i uyutmamak için büyük çaba harcayan Kuş İdil’in çıkarılmasının ardından baygınlık geçirdi. İdil'i sağ bir şekilde gördüklerinde büyük şok yaşadıklarını belirten görevliler 58 saat sonra birinin canlı bir şekilde çıkarılmasının gerçekten mucize olarak nitelendirdi.

"Kardeşim öldü itfaiye amca"

İdil'in çıkartılma çalışmaları sırasında kardeşinin de yanında olduğunu ancak ses alamadığını belirtirken kardeşinin öldüğünü söyledi. Kardeşinin bugün ölmüş olma ihtimali yürekleri sızlattı.

