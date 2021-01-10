İddiaya göre Çin coronaya dair verileri sildi

Wuhan Viroloji Enstitüsü corona ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. İngiliz basınının yaptığı açıklamaya göre Çin'deki enstitü yüzlerce sayfalık bilgiyi silerek yok etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin işlettiği Çin Ulusal Bilimleri Vakfı hayvanlar sebebiyle çıkan ve insanlara geçen hastalıkları incelemiş olan ve bu bilgilere yer veren verileri çevrimiçi olarak yayınlamaktaydı. İddialara göre üç yüzü aşan çalışmanın detayları vakfın veri tabanından silindi.

Iain Duncan Smith, İngiliz basınına Çin'in kanıtları saklamak için çabaladığını söyledi.

Smith bunun haricinde bu olayla ilgili kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini ve Çin'in buna engel olmak için uğraştığını dile getirdi. Şu an için bunlar iddia olma özelliğini taşımaya devam ediyor.