İdari izinden kimler faydalanabiliyor? İdari izin nedir? İstanbul Valiliği idari izin kararı aldı!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 60 yaş üstü olan, evde 10 yaşından küçük çocuğu bulunan, hamile ya da kronik hastalığa sahip kişilerin idari izinli sayılacağı açıklandı. Vali Yerlikaya, açıklamasında bugünden sonra dönüşümlü ve uzaktan çalışmanın benimseneceğini söyleyerek, 60 yaş üstü olan, evde 10 yaşından küçük çocuğu bulunan, hamile ya da kronik hastalığa sahip kişilerin evden çalışabileceğini duyurdu. İdareciler ise bu izinden faydalanamayacak.

İdari İzin Nedir?

Devlet memurları için geçerli olan ve 657 sayılı kanunda yer alan idari izin, çalışılan yerin verdiği izindir. İdari tatil sayılan idari izinden belediye çalışanları, devlet sanatçıları da yararlanabilemektedir. İdari izinle çalışma günü tatil kabul edilmektedir.