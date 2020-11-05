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İdari izinden kimler faydalanabiliyor? İdari izin nedir? İstanbul Valiliği idari izin kararı aldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugünden itibaren çalışanlarda dönüşümlü ve uzaktan çalışma imkanlarının uygulanacağını duyurdu. Personeller için dönüşümlü çalışma uygulanırken özel durumu bulunan kişiler ise uzaktan çalışacak ve idari izinli sayılacak.

05 Kasım 2020 Perşembe 02:14
İdari izinden kimler faydalanabiliyor? İdari izin nedir? İstanbul Valiliği idari izin kararı aldı!
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 60 yaş üstü olan, evde 10 yaşından küçük çocuğu bulunan, hamile ya da kronik hastalığa sahip kişilerin idari izinli sayılacağı açıklandı. Vali Yerlikaya, açıklamasında bugünden sonra dönüşümlü ve uzaktan çalışmanın benimseneceğini söyleyerek, 60 yaş üstü olan, evde 10 yaşından küçük çocuğu bulunan, hamile ya da kronik hastalığa sahip kişilerin evden çalışabileceğini duyurdu. İdareciler ise bu izinden faydalanamayacak.


İdari İzin Nedir?

Devlet memurları için geçerli olan ve 657 sayılı kanunda yer alan idari izin, çalışılan yerin verdiği izindir. İdari tatil sayılan idari izinden belediye çalışanları, devlet sanatçıları da yararlanabilemektedir. İdari izinle çalışma günü tatil kabul edilmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 02:14
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Anahtar Kelimeler:
IdariIzin
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