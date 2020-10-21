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İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt geldi

Bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde çıkan Türkiye'de sokağa çıkma yasakları geri gelebilir açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık iddiaları yalanladı..

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:52
İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt geldi
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Koronavirüs pandemi hastalığı ile mücadele bir yandan sürerken bir çok kurum kuruluş tarafından hastalık üzeride aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de diğer ülkeler gibi hastalık ile mücadele ederken diğer yandan da vaka sayılarının azaltılması için tedbirler ve önlemler almaya devam ediyor.


Öte yandan bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde çıkan 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları tekrardan gelebilir' haberlerine İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt geldi.

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada haber siteleride bahsedilen sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme geleceği haberlerinin asılsız olduğu vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklamayı  İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptı.



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıIçişleri Bakanlığı
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