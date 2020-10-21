İçişleri'nden 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt geldi

Koronavirüs pandemi hastalığı ile mücadele bir yandan sürerken bir çok kurum kuruluş tarafından hastalık üzeride aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de diğer ülkeler gibi hastalık ile mücadele ederken diğer yandan da vaka sayılarının azaltılması için tedbirler ve önlemler almaya devam ediyor.

Öte yandan bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde çıkan 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları tekrardan gelebilir' haberlerine İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt geldi.

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada haber siteleride bahsedilen sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme geleceği haberlerinin asılsız olduğu vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptı.