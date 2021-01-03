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İçişleri'nden duyuru: 451 bin kişiye tazminat ödenmesine karar verildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bir karar son dakika olarak duyuruldu. Duyuruda, Bakanlık bünyesine yapılan zarar başvuruların değerlendirildiğini ve 451 bin kişiye tazminat ödenmesine karar verildiğini bildirdi.

03 Ocak 2021 Pazar 13:33
İçişleri'nden duyuru: 451 bin kişiye tazminat ödenmesine karar verildi!
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PKK terör örgütünün vermiş olduğu zararları karşılamaya yönelik bir çalışma başlatan devlet, halktan gelen talepleri değerlendirdi ve zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise illerde valilikler tarafından kurulan zarar tespit komisyonlarına gelen talepler değerlendirilerek bir karar varıldı.

48'e yakın oluşturulan komisyonlara yapılan 495 bin 385 başvuru titizilikle değerlendirildikten sonra Bakanlık vatandaşlardan gelen bu başvurulardan 451 bin 27’sine 5 milyar 218 milyon TL tazminat ödenmesine karar verdi. 

Bu kapsamda kurulan komisyonlara 19 bin 50'si geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 495 bin 385 başvuru yapılırken bunlardan 451 bin 27'si tazminat almaya hak kazandı. Henüz haklarında karar verilmeyen 44 bin 358 başvuru ise tekrar değerlendirmeye alınarak yıl içerisinde sonuca bağlanması hedefleniyor.

En fazla başvurunun Hakkari ve Mardin'den yapıldığı belirtilirken başvuruları olumlu sonuçlanan kişilere 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 TL ödeme yapılmasıyla birlikte zararı devlet tarafından karşılanmış olacak.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:33
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Içişleri Bakanlığı451 Bin KişiTazminatPKKZarar
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