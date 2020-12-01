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İçişleri'nden 81 ile koronavirüs genelgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin detayları belli oldu

Bugün yapılan kabine toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir ve kısıtlamaların detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi.

01 Aralık 2020 Salı 00:33
İçişleri'nden 81 ile koronavirüs genelgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin detayları belli oldu
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Bugün yapılan kabine toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir ve kısıtlamaların detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi.

 İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yeni tedbir ve kısıtlamalara ilişkin detaylar ;

YENİ TEDBİR KISITLAMALARIN DETAYLARI ;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

 

 

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 00:33
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIçişleri Genelge
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