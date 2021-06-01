İçişleri genelgesinde düğün ve nikahlar için 15 Haziran detayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından ise 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' başlıklı genelge 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede, alınacak tedbirler madde madde açıklanırken düğün ve nikahlar hakkında alınacak tedbir bilgilerinde de yer verildi.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKAHLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesinde nikah törenleri ile nikah merasimi şeklinde yapılacak olan düğünlerin açık alanlarda yapılacağı ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı salgın yönetiminin hazırladığı çalışma rehberindeki tüm kurallara riayet edilmesi gerektiği belirtildi.

Düğün ve nikah organizasyonlarında kullanılacak olan masa ve sandalyelerin arasında olması gerekli sosyal mesafenin bırakılmasının yanı sıra konukların temizlik ve maske kurallarına uymaları gerektiğinin hatırlatıldığı genelgede misafirlere her hangi bir yiyecek ve içecek ikramlarının yapılmayacağı ve yiyecek ile içecek ikramının yapılmaması ve kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması gerektiği bildirildi.

Azami davetli sınırının 100 kişi olması gerektiğinin vurgulandığı genelgede, söz konusu tedbirlerin 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacağı aktarılırken yiyecek ve içecek ikramının sınırlandırılması ve kapalı alanlardaki azami davetli sayısında uygulanan kısıtlamaların 15 Haziran 2021 Salı günü sona ereceği belirtildi.

15 Haziran tarihinden sonra söz konusu kısıtlamaların ve azami katılımcı sınırlarının uygulanmayacağının aktarıldığı İçişleri Bakanlığı genelgesinde nişan ve kına organizasyonu gibi etkinliklerinden01 Temmuz 2021'den sonra başlatılmasına izin verileceği bildirildi.