İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi!

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Daha önceden CHP Milletvekili olan ve bir ara Cumhuriyet Senato üyeliği ve hemen ardından İçişleri Bakanı olarak görev yapan Sakarya doğumlu Hasan Fehmi Güneş'in vefatı muhalefet cephesini üzüntüye boğdu.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in vefat haberini aldıktan sonra bir baş sağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında Hasan Fehmi Güneş'i en son Keçiören’de ziyaret ettiğini belirterek Güneş'in bu sabah ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.