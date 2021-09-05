İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı’nca öğrencilerin okula güvenli bir şekilde gidip gelmesi için güvenlik önlemleri sıkılaştırılmaya başlandı.

06.09.2021 Pazartesi günü başlayacak olan 2021-2020 yılı yüz yüze eğitim öğretim döneminde önce İçişleri Bakanlığı okullar ile çevrelerinde güvenlik için alınan önlemleri sıkılaştırdı. Yeni eğitim öğretim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22.772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6523 devriye ekibiyle toplamda 19569 kolluk personeliyle 10.000 güvenlik görevlisi okul güvenliğinden sorumlu olarak görev alacak. Ayrıca hem emniyet hem de jandarma birimleri tarafından okullar ile çevrelerinde yoğun güvenlik tedbirleri alınacak.

Okullarda, sabit şekilde kolluk ile güvenli eğitim koordinasyon görevlileri de yer alacak. Kolluk birimlerinin yaptığı değerlendirmelerin sonucunda öncelik kategorisinde olan okullarda sabit bir şekilde “okul kolluk görevlisi”, okul yönetimiyle devamlı iletişim kuracak güvenli eğitim koordinasyon görevlileri, okullara giriş ile çıkış saatlerinin öncesinde okulların çevresinde ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde hem görünür hem hakim noktalarda görev yapıcak devriye ve ekip personelleriyle özel güvenlik görevlileri yer alacak.

Yeni eğitim öğretim döneminde okullarda bin 54 okul kolluk görevlisi, 22772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6523 devriye ekibi ile toplamda 19569 kollu görevlisi görevlendirilecek. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce Toplum Yararına Program kapsamında 10.000 özel güvenlik görevlisi de okul güvenliğinden sorumlu olacak.

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı’nca, okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisiyle okulların girişleri ile çıkışlarında görevlendirilecek devriye ekiplerin görevleri ile sorumluluklarının belirlendiği talimat valiliklere gönderildi.

Mesai saatleri içerisinde görev yeri terk edilmeyecek

Eğitim öğretim dönemi süresince görevlerine devam edecek olan kolluk görevlileri, görevli bulundukları okullarda öğrencilerin giriş saatlerinin yarım saat öncesinde okulda hazır olacaklar. Mesai saatleri süresince de görev yerleri hiçbir şekilde terk edilmeyecek. Okul idaresiyle devamlı olarak irtibatta olarak iletişim kuracaklar. Okullar ise giriş ile çıkış saatleri başta olacak şekilde asayiş ile trafik açısından gereken tüm tedbirleri alacaklar.

Okullarda uyuşturucu, uyarıcı madde satışıyla kullanımı engellenecek. Okulların önleri ile yakın çevresinde, suç işleme için kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı gibi tüm unsurların satışını yapan, taşıyan ya da bulunduran kişilerle ilgili işlemler yapılacak.

Okul giriş ile çıkış saatlerinde görevli olan devriye ekipleri, okulların önü ile çevresinde okul ile ilişkisi bulunmayan veya şüpheli gördükleri şahıslar ile alakalı gerekli kontrol işlemlerini yapacaklar. Gerekli hallerde adli ve idari işlemler uygulanarak okulların çevresinden bu kişiler uzaklaştırılacak.

Okulların çevresinde güvenli eğitim ortamını bozan, seyyar satıcılarla usule aykırı yiyecek ile içecek satımı yapanları men edilmesi adına belediye zabıtasıyla irtibat ile koordinasyon sağlanacak. Okulların çevresinde öğrencileri hem sigara hem de alkol içerikli içki satışı yapan iş yerleri ile ilgili işlemler uygulanacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak çalışıp okul servis araçları düzenli olarak denetlenecek.

Devamlı irtibat kurulacak

Güvenli eğitim koordinasyon görevlisiyse, sorumlu bulundukları okulların idarecileri, görevli rehber öğretmen ile okul aile birliğindeki veliler ile devamlı irtibat kurarak bilgi alışverişi yapacak. X

Okullardaki güvenlik kameralarının KGYS’ye entegrasyonu tamamlanacak

Öncelikle derecesi bulunan okullar başta olacak şekilde okullara kurulan güvenlik kameralarının çalışabilir durumu kontrol edilecek ve KYGS entegrasyonları tamamlanacak. Güvenlik kameri sistemi kurulmuş olan okulun çevre güvenliğinin etkili olarak sağlanması ve olayların kaydedilmesi için görüntüler ilk olarak okul yönetimi tarafından izlenecek.

Metruk binalar yıkılarak, intenet kafeler ile oyun salonları denetimleri artırılacak.

Okulların çevresinde bulunan metruk olarak tespit edilmiş olan binalarla ilgili alınacak tedbirler gözden geçirilecek ve işlemleri biten metruk binalar kısa süre içerisinde yıkılacak. Okulları çevresinde yer alan intenet kafa ile oyun salonları gibi yerler devamlı bir şekilde denetlenecek. İntenet toplu kullanım sağlayıcılarıyla alakalı olarak 5651 sayılı İntenet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İntenet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikle belirlenmiş olan yükümlülüklerle bu iş yerlerinde uyulması gerekli olan kuralları uyuluyor mu uyulmuyor mu düzenli olarak kontrol edilecektir. Okulların çevreleri ile öğrencilerin olduğu yerlerde uyuşturucu ile uyarıcı maddeler ile mücadele konusu başta olacak şekilde açık sigara satışının önlenmesi de dahil tüm önleyici tedbirler alınacaktır.

%20 oranında azalış var

Okullar ile çevrelerinin daha güvenli olması adına Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından 2018’den bu yana uygulamada olan “Okul ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” sayesinde okullar ile çevrelerinde yaşanan olayların oranında %20’lik bir azalma meydana geldi.