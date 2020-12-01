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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yenilenen kimlik kartları ve sürücü belgeleriyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

01 Aralık 2020 Salı 16:20
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yenilenen kimlik kartları, sürücü belgeleri ve pasaportlarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu yapmış olduğu açıklamalarda 2018 yılından sonra sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini nüfus müdürlüklerine devrettiklerini ve bu 3 belge ile birlikte aynı bilgiler ile aynı yerden alınmasına imkan tanıyan projeyi başlattıklarını söyledi.

10 MİLYON SÜRÜCÜ BELGESİ 4 MİLYON PASAPORT DÜZENLEDİK

Şu anda devam eden süreçte büyük kentlerde 2 gün içinde, diğer kentlerde ise 4 günde teslim ettiklerini vurguladı.Bakan Soylu, 2018 yılı Nisan ayı başından bu yana 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenlediklerini vurguladı.

EHLİYETLER KİMLİK KARTLARINA YÜKLENİYOR

Diğer yandan sürücü belgelerinin yeni kimlik kartlarına yüklenme işleminin de devam ettiğini işaret eden Bakan Soylu, şu ana kadar toplam 600 bini aşkın kişinin ehliyet bilgilerinin kimlik kartlarına yüklendiğini söyledi.



Son Güncelleme: 01.12.2020 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kimlik KartlarıBakan SoyluIçişleri
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