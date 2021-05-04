İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! O ürünler dışında ürünlerin satışı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine bu gece gönderdiği genelge ile 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanacağını duyurdu.
Gönderilen yeni genelge kapsamında marketlerde 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren vatandaşlara gıda, temizlik, hayvan yemleri, mama ve kozmetik ürünler haricindeki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
81 İl Valiliğine gönderilen genelge maddeleri şu şekilde;
*Zincir ve normal marketlerde tam kapanma sürecinde kişilerin zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
* Ayrıca tam kapanma süreci ile birlikte marketler alkol satışının yanında kırtasiye,elektronik eşya, oto aksesuar,aksesuar, kıyafet, giyim, bahçe malzeleleri vb gibi tüm ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
*Yeni genelgede belirlenen bu esaslara göre Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
*Tüm denetimler kolluk kuvvetleri ve zabıtalar tarafından titizlik ile yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak..