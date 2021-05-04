İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! O ürünler dışında ürünlerin satışı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine bu gece gönderdiği genelge ile 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanacağını duyurdu.

Gönderilen yeni genelge kapsamında marketlerde 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren vatandaşlara gıda, temizlik, hayvan yemleri, mama ve kozmetik ürünler haricindeki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

81 İl Valiliğine gönderilen genelge maddeleri şu şekilde;

*Zincir ve normal marketlerde tam kapanma sürecinde kişilerin zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

* Yeni gönderilen genelgeye göre 7 Mayıs Cuma günü itibariyle tüm marketlerde gıda ve temizlik ürünleri ayrıca hayvan yemleri, mama ve kozmetik ürünlerin satışına izin verilecek. Kozmetik ürünlerde ise makyaj ve parfüm gibi ürünlerin satışı yasak olacak.

* Ayrıca tam kapanma süreci ile birlikte marketler alkol satışının yanında kırtasiye,elektronik eşya, oto aksesuar,aksesuar, kıyafet, giyim, bahçe malzeleleri vb gibi tüm ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

*Yeni genelgede belirlenen bu esaslara göre Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

*Tüm denetimler kolluk kuvvetleri ve zabıtalar tarafından titizlik ile yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak..