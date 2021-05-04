İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! O ürünler dışında ürünlerin satışı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine bu gece gönderdiği genelge ile 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanacağını duyurdu.

04 Mayıs 2021 Salı 02:01
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! O ürünler dışında ürünlerin satışı
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine bu gece gönderdiği genelge ile 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanacağını duyurdu.

Gönderilen yeni genelge kapsamında marketlerde 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren vatandaşlara gıda, temizlik, hayvan yemleri, mama ve kozmetik ürünler haricindeki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

81 İl Valiliğine gönderilen genelge maddeleri şu şekilde;

*Zincir ve normal marketlerde tam kapanma sürecinde kişilerin zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

* Yeni gönderilen genelgeye göre 7 Mayıs Cuma günü itibariyle tüm marketlerde gıda ve temizlik ürünleri ayrıca hayvan yemleri, mama ve kozmetik ürünlerin satışına izin verilecek. Kozmetik ürünlerde ise makyaj ve parfüm gibi ürünlerin satışı yasak olacak.

* Ayrıca tam kapanma süreci ile birlikte marketler alkol satışının yanında kırtasiye,elektronik eşya, oto aksesuar,aksesuar, kıyafet, giyim, bahçe malzeleleri vb gibi tüm ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

*Yeni genelgede belirlenen bu esaslara göre Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

*Tüm denetimler kolluk kuvvetleri ve zabıtalar tarafından titizlik ile yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak..

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 02:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Market Tedbirleri GenelgesiKoronavirüsTam Kapanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?
Yasak Elma yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV
Rüyada saç boyatma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı yayın HD izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 30. bölüm tek parça izle!
Bill Gates boşanıyor mu? Bill Gates neden boşanıyor?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Star TV Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle!
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 4 Mayıs 2021 Salı 1 BTC kaç USD oldu?
Atv canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada boğulmak ne demek, boğulmak ne anlama gelir?
Survivor 1 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
Bedelli askerlik kredisi en uygun hangi bankada? 2021 en uygun bedelli askerlik kredisi
Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler?
Moldova yaşam şartları nasıl? 2021 Moldova asgari ücretleri
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021 Gelir testi sonucu G0

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.