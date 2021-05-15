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İçişleri Bakanlığı'ndan tüm illerin valiliklerine 'şampiyonluk kutlaması' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine 'şampiyonluk kutlaması' genelgesi! İçişler Bakanlığı bu akşam belli olacak olan Süper Lig şampiyonluğu sonrasında sokaklarda yaşanacak olan kalabalıklara müsaade edilmemesini istedi. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 'şampiyonluk kutlaması' genelgesinin detayları...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:50
İçişleri Bakanlığı'ndan tüm illerin valiliklerine 'şampiyonluk kutlaması' genelgesi!
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Süper Lig şampiyonu bu akşam netlik kazanacak. Galatasaray ile Beşiktaş’ın puanı aynı, Beşiktaş averajla rakibinin bir adım önünde. Fenerbahçe ise 2 puan geriden gelerek umutlarını taze tutuyor. Süper Lig 2020-2021 yılı şampiyonu belirlenmesiyle taraftarların sokağa çıkarak kutlama yapması düşünülüyor. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgeyle uyarıda bulundu. Tam kapanma sürecinin son zamanlarında kural ihlali yapılmaması için tedbirlerin alınması, kutlamalara izinin verilmemesi yönünde duyuru yapıldı.

İçişleri'nden şampiyonluk genelgesi

Yer alan haberlere göre; asayiş ve tam kapanma sürecinin dikkat çekildiği genelge 81 ile iletildi.

"İzleyici sayısı" vurgusu

Genelgede, valilikler tarafından karşılaşmaların oynanacağı stat önlerine futbol federasyonunca belirlenenmiş olan sayıda izleyici ve görevli alınması kararı verildi.

Kutlamalara izin verilmeyecek

Valiliklere iletilen genelgede tam kapanma sürecinin ve koronavirüsle mücadeleden dolayı kutlamaların yapılmaması isteği yer aldı.

Emniyet güçleri kalabalığın caddeler, sokaklar ve meydanlarda toplanmasına izin vermeyecek.

Tam kapanma ne zaman sona eriyor?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

Kontrollü normalleşme aşamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aynı gün Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacak.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
GenelgeSüper LigŞampiyonFenerbahçeGalatasarayBeşiktaşIçişleri Bakanlığı
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