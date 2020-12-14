İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet düzenlemesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yayınlanan genelgeye ek yeni genelge hazırlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 81 il Valiliğine gönderilen genelgede muafiyet nedeni ile dışarıda bulunanların istisnaları art niyetli kullanmaları engelleneceği kaydedildi. Yeni ek genelge kapsamında buna göre sokağa çıkma kısıtlamasının uyguılandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

İçişleri Bakanlığ'nın 'Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi' konulu genelgesinde daha önce belirtilen sokağa çıkma kısıtlaması süreci boyunca üretim ve imalat işlevlerinin akmaması ayrıca bunlarla ilgili tedarik ve lojistik ile birlikte sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliği doğrultusunda kısıtlamadan muaf tutulması gereken yerler ve kişilerle ilgili belirlenen uygulamalar hatırlatıldı.

Söz konusu muafiyet durumunun art niyetli kişiler tarafından (sağlık randevusu belgesiyle farklı yerlere gitmek, vardiya veya nöbet durumu olmaksızın çalışma belgesini ibraz ederek dışarı olmak) kötü amaçlı kullanılmaya çalışıldığına dair gelen bilgiler üzerine Bakanlığın harekete geçerek hazırlanan yeni genelgede, şu kararlar alındığı belirtildi:

"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak. Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak.

Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup bu süre içinde muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalacak. Zaman bakımından uygulamada kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilecek."

Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında istisna durumundaki kişiler, muafiyetinden dolayı bulunduğu ikametinden ayrılması halinde sadece güzergahı içerisinde olacak.

Buna göre; kontrol sağlayan ekipler kısıtlama olduğu günlerde dışarıdaki kişiler hakkında kontrol yapması dahilinde muafiyetin kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebiyle sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği hususlarını dikkate alacak. Farklı durumla karşışan ekipler zaman ve/veya güzergah bakımından uyumluluk görmediği kişilere idari yaptırım uygulayacak.