İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetimler geliyor: 81 ile koronavirüs tedbirleri genelgesi!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede geçilen kısmi kısıtlama tedbirleri uyarında İçişleri Bakanlığı peş peşe genelgeler hazırlayarak 81 il valiliğine gönderdi. Gönderilen genelgelerde ise uygulamaya alınan kısmi kapanma sürecinde Türkiye genelinde bugün itibarıyle 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uygulanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, yapılacak olan denetimlerde odak nokta olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının olduğu belirtilirken ayrıca otel ve konaklama tesislerinde alına tedbirler ile birlikte işyerlerinin faaliyetlerine ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğinin de oluşturduğu aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde dışarıda olan kişilerin durdurularak kontrol edileceği ve yapılan kontrollerde elinde herhangi bir muafiyet belgesinin bulunup bulunmadığı ve bulunma zamanıyla mevcut durumda olduğu güzergahıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

Şehirlerarası seyahat faaliyetinde olan tüm araçlar durdurularak, içindeki yolcuların ellerinde seyahat izin belgelerinin olup olmadığı ile birlikte seyahatlerini yapmalarını öngören muafiyet nedenleri, zamanı ile güzergahına da bakılacak. Toplu taşıma araçları için de uygulamaya alınan HES kodu sorgulama zorunluluğu yine şehirlerarası seyahat eden araçlarda uyulup uyulmadığı ve yolcularda geçerli bir HES kodu olup olmadığı belirlenecek.