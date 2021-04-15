İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetimler geliyor: 81 ile koronavirüs tedbirleri genelgesi!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeler kapsamında bugün ikinci açıklama denetimlerin başladığını ve söz konusu denetim uygulamalarının Türkiye genelinde nasıl uygulanacağı anlatıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:03
İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetimler geliyor: 81 ile koronavirüs tedbirleri genelgesi!
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadelede geçilen kısmi kısıtlama tedbirleri uyarında İçişleri Bakanlığı peş peşe genelgeler hazırlayarak 81 il valiliğine gönderdi. Gönderilen genelgelerde ise uygulamaya alınan kısmi kapanma sürecinde Türkiye genelinde bugün itibarıyle 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uygulanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, yapılacak olan denetimlerde odak nokta olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının olduğu belirtilirken ayrıca otel ve konaklama tesislerinde alına tedbirler ile birlikte işyerlerinin faaliyetlerine ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğinin de oluşturduğu aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde dışarıda olan kişilerin durdurularak kontrol edileceği ve yapılan kontrollerde elinde herhangi bir muafiyet belgesinin bulunup bulunmadığı ve bulunma zamanıyla mevcut durumda olduğu güzergahıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

Şehirlerarası seyahat faaliyetinde olan tüm araçlar durdurularak, içindeki yolcuların ellerinde seyahat izin belgelerinin olup olmadığı ile birlikte seyahatlerini yapmalarını öngören muafiyet nedenleri, zamanı ile güzergahına da bakılacak. Toplu taşıma araçları için de uygulamaya alınan HES kodu sorgulama zorunluluğu yine şehirlerarası seyahat eden araçlarda uyulup uyulmadığı ve yolcularda geçerli bir HES kodu olup olmadığı belirlenecek.



Son Güncelleme: 15.04.2021 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelgeYoğunlaştırılmış Dinamik DenetimSeyahat KısıtlamasıSokağa çıkma Kısıtlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başika üssünü kim hedef aldı? Başika Türk üssüne kim saldırdı?
Başika üssünü kim hedef aldı? Başika Türk üssüne kim saldırdı?
2021 Bekçi alımı ne zaman başlayacak?
2021 Bekçi alımı ne zaman başlayacak?
Süper Loto sonuçları 13 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
Süper Loto sonuçları 13 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı ne zaman biter?
Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı ne zaman biter?
Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, ne zaman açıldı?
Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, ne zaman açıldı?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?

Popüler Haberler

Mehmet Ali Erbil hangi programla, ne zaman ekrana dönüyor?
2021 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
Kanal İstanbul'la neler değişecek? Boğaz varken hemen yanına neden kanal yapılıyor? Kanal yapılırsa neler olacak?
Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin alış satışı nasıl yapılır?
Bim'de satılacak Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
Bordo bereliler hangi eğitimlerden geçer? 2021 TSK bordo bereli eğitimleri ve şartları
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2021
PTT 2021 Nisan borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
Tarım Kredi Kooperatifi tavuk yem fiyatları 2021
Maraşlı dizisinde Nuran karakterine Nesrin Yılmaz hayat veriyor
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?
Başika üssünü kim hedef aldı? Başika Türk üssüne kim saldırdı?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Aöl kredi sorgulama nasıl yapılır? Açık lise sınavda en fazla kaç kredi alınabilir?
Rüyada et görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? et görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Bugün kimin maçı var? TV 15 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
TCMB PPK faiz toplantısı saat kaçta, karar ne zaman açıklanacak? Nisan 2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.