Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle Türkiye'de bu ramazan bayramı tam kapanma gölgesinde geçirilecek. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması geldi.

16 bini aşkın personel yollarda görev yapacak

Bakanllık tarafından yapılan açıklamada tam kapanma süreci sebebiyle uygulamada olan şehirler arası seyahat yasaklarının denetlemesi kapsamında ülke genelinde 1167 uygulama ve kontrol noktası oluşturulduğu ve bu uygulama noktalarında toplamda 16 binden fazla güvenlik güçlerinin görev yapacağı aktarıldı.

İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek

Bakanlık, yol kontrol noktalarında şehirler arası seyahat eden araçların ve içerisindeki sürücü ve yolcuların izin belgelerinin tek tek kontrol edieceğini. izin belgesi olmayanlara ise kesinlikle idari yaptırım cezalarının uygulanacağını belirtti.

Çalışma izni belgesi kontrol edilecek

Denetimler kapsamında şehir içinde de kontrol noktalarında yada devriye ekipleri tarafından etkin bir denetim gerçekleştirileceğini duyuran bakanlık, şehirlerin içinde de toplamda 6 bin 84 kontrol ve uygulama noktasıyla yaklaşık 80 bin kamu personelinin denetim görevinde bulunacağını, bu noktalarda kişilerin çalışma izni belgelerinin kontrol edileceğini duyurdu. Çalışma izni belgesi kontrolünde dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığına dikkat edileceği vurgulandı

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecek.

Her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacak.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecek.