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İçişleri Bakanlığı'ndan 'görev belgesi' genelgesi!

Tam kapanma döneminde muaf tutulan iş yerlerinde çalışan personellerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 'görev belgesi' genelgesini yayınladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:34
İçişleri Bakanlığı'ndan 'görev belgesi' genelgesi!
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İçişleri Bakanlığı, tam kapanma süresince muaf tutulan iş yerlerinde çalışan personeller le ilgili olarak yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre çalışan personellerin görev belgesini yanında taşıması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacaktır.

Genelgeye göre 29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamında olan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden "görev belgesi" başvurusu yapabilecekler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan kamu personelleri için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecektir.

Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi sebeplerden ötürü zamanında görev belgesi alınmaması halinde bir kez olmak şatıyla en fazla 3 gün geçerli olacak görev belgesi formu elle doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzası ile düzenlenebilecektir.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:34
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Anahtar Kelimeler:
Görev BelgesiTam KapanmaIçişleri BakanlığıGenelge
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