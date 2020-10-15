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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu arasında düzenlenen toplantı ile birlikte Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığın ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında yeni genelgenin çıkacağı belirtilirken 81 il Vali ve Kaymakamlıklarına İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge gönderildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:07
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
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Koronavirüs nedeni ile ülkemizde vaka sayılarının yüksek ilerlemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı bir görüşme gerçekleştirdi. Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararlar İçişleri Bakanlığına aktarılırken İçişleri Bakanlığı ise Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonucunda 81 ile yeni denetim ve genelge gönderme kararı aldı.

81 ile genelge gönderildi


Devlet kurumları başta olmak üzere koronavirüs denetimleri ile ilgili 81 ile gönderilen genelge ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve yöneticilerinin denetleneceği belirtildi.

Genelgenin detaylarına bakıldığında ise kontrollü sosyal hayat ile ilgili yeni kararlar anlatılırken maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Toplumda Covid-19’a karşı halkı bilinçlendirmek adına çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi ile yeni denetimlerini de 81 il Valilik ve Kaymakamlıklarına gönderdi.

81 ile gönderilen genelge detayları

  • 16 Ekim 2020 Cuma günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.
  • Bu denetimler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikâh merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, intenet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.
  • Denetimlerin vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar vb. kalabalık yerlerde yoğunlaştırılacak. -Denetimlerde gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen işyerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00’ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek. Okulların kademeli olarak açılması sebebiyle okulların çevresindeki kafe, restoran, intenet kafe vb. yerler ile okul servislerinin denetlenmesi konusunda özen gösterilecek. Denetim faaliyetleri şu esaslar çerçevesinde yerine getirilecek:
  • Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.
  • Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.
  • Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.
  • Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. O ilde gönüllü aşılama başladı Koronavirüs Bakan Koca'dan aş açıklamalar Koronavirüs / Künye İletişim Hukuka Aykırılık Bildirimi Gizlilik Bildirimi 2020 SuperHaber. Tüm hakları saklıdır. Yazılım, Tasarım ve Sistem Yönetimi: Bilgin Pro iPhone uygulaması Android uygulaması
  • Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklieri mülki idare amirine iletilecek.
  • Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.
  •  Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ve daha önce denetimler ile ilgili gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan yararlanılacak. Bu bağlamda Vali ve Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasında koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.


Son Güncelleme: 15.10.2020 20:07
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Anahtar Kelimeler:
81 Ile GenelgeSağlık BakanlığıIçişleri Bakanlığı
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