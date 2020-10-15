İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Koronavirüs nedeni ile ülkemizde vaka sayılarının yüksek ilerlemesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı bir görüşme gerçekleştirdi. Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiye kararlar İçişleri Bakanlığına aktarılırken İçişleri Bakanlığı ise Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonucunda 81 ile yeni denetim ve genelge gönderme kararı aldı.

81 ile genelge gönderildi

Devlet kurumları başta olmak üzere koronavirüs denetimleri ile ilgili 81 ile gönderilen genelge ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve yöneticilerinin denetleneceği belirtildi.

Genelgenin detaylarına bakıldığında ise kontrollü sosyal hayat ile ilgili yeni kararlar anlatılırken maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Toplumda Covid-19’a karşı halkı bilinçlendirmek adına çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi ile yeni denetimlerini de 81 il Valilik ve Kaymakamlıklarına gönderdi.

81 ile gönderilen genelge detayları