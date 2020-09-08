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İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
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İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi!...
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İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu

Korona virüs vaka sayılarının başlayan normalleşme ile beklenenden fazla artması sebebiyle İçişleri bakanlığı tarafından az önce kovid 19 genelgesi yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre tüm illerde maske takmak zorunlu oldu.

08 Eylül 2020 Salı 16:15
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
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Korona virüs vaka sayılarının son günlerde özellikle bazı illerde beklenenden fazla artış göstermesi sebebiyle bir takım tedbirler gündeme gelmişti. Başkent Ankara başta olmak üzere 6-7 ilin vaka sayılarında artış HES uygulamasında ki haritaya yansımış ve haritaya kırmızıya bürünmüştü.

Ankara başta olmak üzere bir çok ilimizde alınabilecek ek tedbirler tartışılırken İçişlerl bakanlığı tarafından bugün kovid 19 ek tedbirleri genelgesi yayımlandı. 

Genelgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çok ek tedbir uygulanacağı belirtildi. Bu tedbirlerin başında meskenler hariç 81 İl'de tüm alanlarda maske takma zorunlu hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasında duyurmuş olduğu toplu taşıma ile ilgili olarak ise toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağı genelgeye girdi.

Ayrıca  yine lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerinin de kısıtlanması ile ilgili karar genelgede yer aldı..

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kovid 19 ek tedbirleri genelgesi ;

- Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.


- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

- Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.

- Restoran, kafe, otel vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.

- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgelerinde belirtilen koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak.

- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.

- Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.



Son Güncelleme: 08.09.2020 16:15
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Kovid 19 GenelgesiIçişleri BakanlığıCovid 19 TedbirleriEe
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