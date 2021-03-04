İçişleri Bakanlığı'nda 81 ile 'Çalışma Saatleri' genelgesi gönderildi

1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda normalleşme süreci kapsamında yasaklar esnetildi. Esnetilen yasaklar kapsamında iş yerlerinin çalışma saatlerinde de değişikler meydana geldi.

İş yeri mesai saatlerindeki değişiklikler kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine İşyerlerinin Çalışma Saatleri hakkındagönderdi.

Gönderilen genelge kapsamında vaka sayısının az olduğu yerlerde işyerlerinin saat 07:00 ile 19:00 arasında %50 kapasiteyle açık olacağı bildirildi. Bilindiği gibi Kabine Toplantısında illere göre koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan tabloda iller vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 gruba ayrılan illerde düşük ve orta grupta bulunan illerde restoran, kafe, pastane ve yeme içme yerleri yarı kapasiteyle olmak üzere sabah 07:00’dan 19:00’a kadar hizmet verecek.

Market, manav, kasap, berber, kuaför, terzi, ayakkabıcı gibi yerler ise yine sabah 07:00’da açılacak ve 20:00’a kadar açık olacak. Öte yandan Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen genelgede gerekli görülmesi halinde İl Hıfzısıhha Kurulu’nun onay vermesi durumunda söz konusu saatler değiştirilebilecek.