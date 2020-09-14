İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda 1 jandarma astsubayın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yayınlanan yazılı açıklamalarda Yüksekova kırsalında gerçekleşen operasyonda mağarada sıkıştırılan teröristlerle çatışma çıktığı ve bir jandarma astsubayın şehit olduğu kaydedildi. 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Bakanlık yazılı açıklamasında;

‘’Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.’’ denildi.