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İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, operasyonlarda sıkıştırılan 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:27
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda 1 jandarma astsubayın şehit olduğunu açıkladı.


Bakanlık tarafından yayınlanan yazılı açıklamalarda Yüksekova kırsalında gerçekleşen operasyonda mağarada sıkıştırılan teröristlerle çatışma çıktığı ve bir jandarma astsubayın şehit olduğu kaydedildi. 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Bakanlık yazılı açıklamasında;

‘’Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.’’ denildi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:27
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