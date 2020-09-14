İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda 1 jandarma astsubayın şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlık yazılı açıklamasında;
‘’Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Kahraman Jandarma Astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.’’ denildi.
Son Güncelleme: 14.09.2020 13:27