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İçişleri Bakanlığı yeni Covid-19 tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni bir Covid-19 konulu genelge gönderdi. Genelgede işyerlerinin en geç 22.00'da kapanması ve mesai saatlerinin vardiya formunda gerçekleştirilmesine dair talimatlar yer aldı...

05 Kasım 2020 Perşembe 12:55
İçişleri Bakanlığı yeni Covid-19 tedbirlerine ilişkin genelgeyi yayımladı!
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı ardından Covid-19 tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yeni tedbirlerden bahsedildi.


Genelgede vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde 10 gün süresince denetimlerin gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca aşağıdaki kısımda sıralanmış olan iş yerlerinin en geç 22.00’da kapanmalarının sağlanacağı aktarıldı.

  • Evlere paket servis ve gel-­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
  • Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
  • Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri,
  • Nikah/düğün salonları,
  • Halı sahalar ve spor salonları,
  • İntenet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
  • Tiyatro, sinema ve konser salonları,
  • Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler.

Diğer yandan genelge kapsamında, şehirlerdeki mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek planlanacağı bildirildi. Ara dinlenmeler de dahil olacak şekilde 06:00 ­15:00, 06:30 ­15:30, 07:00­ 16:00, 07:30 ­16:30, 08:00 ­17:00, 08:30 ­17:30, 09:00 ­18:00 ve benzeri şekilde mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi kararı alındı.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 12:55
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı KararnamesiIçişleri BakanlığıGenelgeCovid-19Pandemi
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