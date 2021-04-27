İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda tam kapanma kararının alındığını açıkladı. Bu kapsamda en çok merak edilen konular arasında şehirler arası seyahat kısıtlamaları gelmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramdan önce yeni tedbirler açıklandı. Tedbirler 18 gün boyunca devam edecek.

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi

İçişleri bakanlığı, bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanan tam kapanma kararına göre koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Tam kapanma kararı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte şehirlerarası yolculuğa da kısıtlama getirildi. Sadece zaruri durumlarda şehirler arası seyahat yapılabilecek. Vatandaşlarımız şehirler arası seyahatin detaylarını merak ediyor. Kimler şehirler arası seyahat edebilir, yasaklardan kimler muaf sorularının yanıtları belli oldu.

Tam Kapanma Genelgesi

Bugün açıklanan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkma yasakları 29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam saat 19:00’dan itibaren başlamak suretiyle 17 Mayısıs pazartesi sabah saat 05:00’a kadar devam edecek. Kısıtlamalar 18 gün boyunca sürecek. Zorunlu haller dışında vatandaşlarımıza şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Buna göre şehirler arası seyahatin istisnaları belli oldu.

Seyahat İzni