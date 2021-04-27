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İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada tam kapanma kararı açıklandı. Tam kapanma sonrasında vatandaşlarımız seyahat kısıtlamalarını merak ediyor. İçişleri bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı.

27 Nisan 2021 Salı 01:35
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
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Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda tam kapanma kararının alındığını açıkladı. Bu kapsamda en çok merak edilen konular arasında şehirler arası seyahat kısıtlamaları gelmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramdan önce yeni tedbirler açıklandı. Tedbirler 18 gün boyunca devam edecek.

İçişleri Bakanlığı Tam Kapanma Genelgesi

İçişleri bakanlığı, bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanan tam kapanma kararına göre koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Tam kapanma kararı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte şehirlerarası yolculuğa da kısıtlama getirildi. Sadece zaruri durumlarda şehirler arası seyahat yapılabilecek. Vatandaşlarımız şehirler arası seyahatin detaylarını merak ediyor. Kimler şehirler arası seyahat edebilir, yasaklardan kimler muaf sorularının yanıtları belli oldu.

Tam Kapanma Genelgesi

Bugün açıklanan tam kapanma kararı doğrultusunda sokağa çıkma yasakları 29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam saat 19:00’dan itibaren başlamak suretiyle 17 Mayısıs pazartesi sabah saat 05:00’a kadar devam edecek. Kısıtlamalar 18 gün boyunca sürecek. Zorunlu haller dışında vatandaşlarımıza şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Buna göre şehirler arası seyahatin istisnaları belli oldu.

Seyahat İzni

  • Zorunlu kamusal görevde olan kamu kurum veya kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin üzerlerinde kurum kimlik kartı ile beraber görev belgesi bulunması kaydıyla şehirlerarası seyahat yapabilecektir.

  • Eşinin veya kendisinin birinci derece yakınının ya da kardeşinin vefat etmesi dolayısıyla ya da cenazenin nakil işlemlerine katılmak şartıyla e-Devlet üzerinden alınacak olan seyahat izin belgesi ile en az dokuz kişinin bildirimde bulunmasıyla seyahat yapabilecektir.

  • Cenaze defin ya da nakil işlemleri için başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan herhangi bir belge istenmeyecek.

  • Zorunlu hale sayılabilecek durumlara bakacak olursak, bir hastanede tedavi olan hastanın taburcu olmasının ardından evine dönmek istemesi, doktor raporu çerçevesinde sevk alması ya da yasaklardan önce doktor randevusu veya kontrolü olması zorunlu hal sayılacak.

  • Eşinin ya da kendisinin herhangi bir hastanede birinci derece yakınının veya kardeşinin hastanede yatması ile ona refakat etmek istemesi muaf tutulacak. En fazla iki kişi alınacak.

  • Bulunduğu şehirde son beş gün içerisinde kalmış olup, kalacak yeri olmayan ve ikamet yerine dönmek isteyen kişilerin son beş gün içerisinde yaptıkları yolculuğa dair bilet, araç plakası ya da seyahatini kanıtlayan belge göstermeleri halinde seyahat edebilecekler.

  • ÖSYM sınavlarına katılacak olan kişiler seyahat edebilecek.

  • Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra evine dönmek isteyen kişiler seyahat edebilecek.

  • Günlük sözleşmeyle kamu veya özel sektörde çalışan kişiler seyahat edebilecek.

  • Cezasını çekip ceza infaz kurumundan çıkan kişiler evine gidebilecek.

  • Yukarıda belirten zorunlu hallerin oluşması durumunda vatandaşlarımız e-Devlet ve alo 199 sistemi üzerinden valiliklere ya da kaymakamlıklara başvurarak seyahat izin belgesi almaları gerekmektedir. Seyahat izin belgeleri almaları durumunda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacaklardır.

  • Tam kapanma süreci içerisinde seyahat izin talepleri artacaktır. Buna bağlı olarak kaymakamlıklarımız ve Valiliklerimiz yeterli sayıda personel görevlendirecektir. Bu sayede vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi talebi hızlı bir şekilde çözülecektir.

  • O yasaklar içerisinde otobüs, gemi, tren ya da uçak yolculuğu yapacak olan kişilerin bilet almadan önce muhakkak seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecektir. Seyahat izin belgesinin olması halinde biletleme işlemi yapılacaktır.

  • Biletleme veya yola çıkmadan önce otobüs, gemi, tren veya uçağa binecek olan vatandaşlarımızın HES kodu sorgulaması yapılacaktır. HES kodu sorgulaması sonucunda uygun bulunan vatandaşlarımız yola çıkacaktır.

  • Uçak hariç olmak üzere, şehirler arası yolculukta toplu taşıma görevini üstlenen araçlarda ruhsatta bulunan yolcu kapasitesinin %50’si miktarında yolcu alınacaktır. Önek verecek olursak, ikili koltukların biri dolu biri boş şeklinde olması gerekmektedir.

  • Kapanma sürecinde acil Çağrı, güvenlik ve sağlık sektörleri ayrı tutulmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürmesi adına asgari miktarda personel çalıştırılacaktır. Bu personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşmayacaktır. Çalışmalar dönüşümlü ya da uzaktan devam edilecektir.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ya da uzaktan çalışan personeller herhangi bir özel muafiyeti sahip olmadıkları için diğer vatandaşlarımızın uymak zorunda olduğu kurallar haricinde bulundukları yerden ayrılmayacaktır.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet binalarında bulunan çalışanlar için yetkililerin gerekli durumu ortaya koyan görev belgelerini düzenlemesi gerekmektedir.

  • Mevsimsel tarım işçileri, arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerinde görev yapan insanlar tarım ve orman bakanlığının kontrollerinde gerekli tedbirlerin alınması şartıyla faaliyetlerine devam edecektir.

  • Tam kapanmaya ilişkin sokağa çıkma yasaklarına uyulması için konut sitelerine talimat verilecektir. Bu açıdan site yöneticileri ile görüşülecek ve onlara gerekli sorumluluklar verilecektir. İzinsiz bir şekilde sitenin dışına çıkan kişilere uyarı yapılacaktır.

  • Sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarının yalnız kalmaması için onların beslenmesine özel bir şekilde önem verilecektir. Özellikle yerel yönetimlerimiz ve konuyla ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarımız sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Özellikle barınaklar, orman, bahçe ve park gibi bölgelere sokak hayvanlarının düzenli bir şekilde beslenmesi için yem, mama, yiyecek ve su bırakacaktır.




Son Güncelleme: 27.04.2021 01:54
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGenelge
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