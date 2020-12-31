İçişleri Bakanlığı sinema genelgesini yeniledi: Yasak 1 Mart'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde sinema sektörünün talepleri değerlendirildi ve 31 Aralık tarihine kadar durdudurlan faaliyetlerin 1 Mart'a kadar uzatılmasına karar veridi. Söz konusu karar ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ile bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sinema Salonları' başlığı ile hazırladığı yeni ek genelgeye göre koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken tedbir kurallarının yanı sıra salgının seyrine ilişkin durumların göz önüne alınarak yaşamın her alanında uyulması zorunlu tutulan yeni kurallar alındığı ve bu önlemler kapsamında sinema sektörünün de de alınan tedbirlerin devamının sağlanması amacıyla Bakanlığa gönderilen talebin değerlendirilerek 31 Aralık tarihine kadar durdurulannin 1 MArt 2021 tarihine ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan 27'nci ve 72'nci maddelerine göre İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının aldıkları kararlar ivedilikle alınmasına alınan kararlara uymayan işletmeler hakkında da yine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmasına karar verildiği bildirildi.