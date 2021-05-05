İçişleri Bakanlığı pazar yerleri için genelge çıkardı. Çıkarılan bu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu kapsamda 8 Mayıs 2021 tarihi ile 15 Mayıs 2021 cumartesi tarihleri arasında sabah saat 10:00 ile akşam saat 1700 arasında yaş sebze ve meyve satan pazar yerleri açık olacak. Bu kapsamda yayınlanan genelge bütün illere gönderildi. Bu genelgeyle vatandaşlarımıza taze sebze ve meyve ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Pazar yerlerine gidecek olan vatandaşlarımız ikamet ettikleri eve en yakın pazar yerine gitmek zorunda olacak.

Ayrıca pazar yerlerinde oyuncak, zücaciye, giyim ve temizlik üzerine hiçbir ürün satılmayacak. Bu ürünlere süs eşyası ve çanta gibi ürünlerde eklendi. Pazar yerlerinde sadece taze sebze meyve ve fide satışı yapılacak. Bu kapsamda 8 Mayıs günü başlatılan pazar genelgesi, 15 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Pazaryeri genelgesi ile hem çiftçinin zararı giderilmiş olacak hem de vatandaşlarımızın taze sebze ve meyve ihtiyacı giderilmiş olacak.