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İçişleri Bakanlığı illere 23 Nisan kısıtlama genelgesi gönderdi

Ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Son olarak 23 Nisan’ı da kapsayacak şekilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. İçişleri Bakanlığı 23 Nisan’ı kapsayan kısıtlama genelgesini valiliklere gönderdi.

22 Nisan 2021 Perşembe 13:23
İçişleri Bakanlığı illere 23 Nisan kısıtlama genelgesi gönderdi
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile 23 Nisan kısıtlamalarıyla alakalı genelge gönderildi. Ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Son olarak 23 Nisan’ı da kapsayacak şekilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. İçişleri Bakanlığı 23 Nisan’ı kapsayan kısıtlama genelgesini valiliklere gönderdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil günü olması dolayısıyla hafta sonu yasaklarıyla birleştirilme kararı alındı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları bugün saat 19.00’da başlayacak. Yasaklar 23-24-25 Nisan tarihlerini kapsayacak. Bundan dolayı hafta sonu kısıtlamalar 3 güne çıkarıldı.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Geldi

Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak olan sokağa çıkma yasaklamaları 26 Nisan sabahı saat 05.00’a kadar devam edecek. Önceki genelgede belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” geçerliliğe devam edecek.

Hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında market, bakkal, kuruyemişçi, manav ve kasaplar açık olacak. Tüm yasaklar 23 Nisan Cuma gününü de kapsayacak şekilde uygulamaya konulacak.

23 Nisan Cuma Günü Yasak Var

23 Nisan kutlamaları Anıtkabir, Birinci Meclis ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapsayacak şekilde tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şu kurallar çerçevesinde kutlanacak:

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazı doğrultusunda fiziki mesafe kurallarına uygun bir şekilde çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.
  • Çelenk programının dışında insanların bir araya gelerek kutladıkları programlara kesinlikle izin verilmeyecek. Bu tür programların yerine kolluk kuvvetlerinin oluşturacağı araç konvoylarının ışık, ses ve havai ışık gösterileri yapılacak.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programlarında görev yapacak olan kişilere sadece tören kutlamalarını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasaklarından muaf olacaklar.



Son Güncelleme: 22.04.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığı23 Nisan
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