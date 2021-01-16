İçişleri Bakanlığı duyurdu! ‘Silici’ operasyonu 220 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmada İstanbul merkezli akaryakıt firmalarının devleti vergi kaybına uğratması sonucu operasyon başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, MASAK, Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) koordinesinde çalışma yapıldı.
220 şüpheli gözaltında!
‘Silici’ operasyonu verilen olayda EGM ve KOM belirlenen yerlere 15 ve 16 Ocak tarihlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 220 şüpheliyi gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 16.01.2021 14:24