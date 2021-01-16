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İçişleri Bakanlığı duyurdu! ‘Silici’ operasyonu 220 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İstanbul’a eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan örgüte ‘Sicili’ adı verilen operasyon gerçekleşti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
İçişleri Bakanlığı duyurdu! ‘Silici’ operasyonu 220 gözaltı!
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 Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmada İstanbul merkezli akaryakıt firmalarının devleti vergi kaybına uğratması sonucu operasyon başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, MASAK, Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) koordinesinde çalışma yapıldı.

Devleti 15 milyar zarara uğratan dolandırıcılar 608 milyon litre akaryakıt ile satış vergisinin otomasyon sistemlerinden silindiği görüldü.  Bunun üzerine maddi değerinin 3,6 milyar lira olduğu MASAK raporuna göre yıllık olarak hesaplandığında ve 5 yıl içerisinde 15 milyar zarara uğratıldığı görüldü.

220 şüpheli gözaltında!

‘Silici’ operasyonu verilen olayda EGM ve KOM belirlenen yerlere 15 ve 16 Ocak tarihlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 220 şüpheliyi gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSicilOperasyonAkaryakıt
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