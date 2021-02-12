İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görev yerine dönecek öğretmenler kısıtlamada muaf

Yüz yüze eğitimin köy okullarında 15 Şubat tarihinde başlayacak olması sebebiyle binlerce öğretmenin Pazartesi görev yerinde olabilmesi için hafta sonu yola çıkması gerekiyor. Fakat hafta sonları korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlaması karşısında öğretmenlerin görev yerlerine nasıl gideceği tartışılırken İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili olarak genelge geldi.

İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli öğretmenlerin bu hafta sonu sonu görev yerlerine gidebilmeleri için kısıtlamadan muaf olduklarını genelge ile duyurdu.

Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazıda 13-14 Şubat tarihlerinde öğretmenler şehirler arası seyahatlerini kimlik kartlarını göstererek yapabilecekler. Öğretmenlerin resmi kimlik kartları dışında herhangi bir izin yada muaflık belgesi alması gerekmeyecek.

Konuyla ilgili resmi yazı aşağıdaki gibi ;