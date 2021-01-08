İçişleri Bakanlığı, 1772 sözleşmeli personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları..

İçişleri Bakanlığı; 2021 yılı için 21'i merkez, 1751'i ise taşrada olmak üzere 1772 kişiye niş istihdamı sağlayacağını duyurdu. Bakanlık bünyesine yapılacak alımlar sözleşmeli personel dahilinde olurken alımların bir çok alanda olacağı belirtildi.

Arşiv uzmanından avukata programcıdan şoföre, büro personelinden mühendislik alanlarına kadar bir çok alanı içeren personel alımları belirtildiği üzere sözleşme dahilinde olurken Bakanlık bünyesine yapılacak alımlar içerisinde ilk kez 112 Acil Çağrı Merkezleri için 1462 çağrı karşılama personelinin alınacağı bildirildi. İlanda; söz konusu çağrı karşılama kadrosu için adayların 800'ünde ilgili eğitim kurumunun çağrı merkezi hizmetleri bölümü mezunu olmaları şartı aranacak.

İçişleri BAkanlığı tarafından yayomlanan alım ilanına ilişkin başvuruların içişleri Bakanlığı'nın resmi intenet sitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğünün resmi intenet sitelerinden ulaşılabileceği aktarıldı. Ayrıca adayların 25 ila 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan ilgili sınav duyurusunda bulunan başvuru linki aracılığıyla da e-Devlet şifrelerini girerek elektronik ortam başvurularını gerçekleştirebilirler. Müracaatlar posta yolu veya bizzat kabul edilmeyecektir..

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1772 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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