İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak! Son 4 yılın en fazla personel alımı gerçekleşecek!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 2021 yılının ilk personel alımının gerçekleşeceği belirtildi. Açıklamalarda İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 21 merkezde, 1751 müdürlüklerde olmak üzere 1772 personel alınacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamalarda alınacak personellerin hangi iş kollarında alınacağı da belirtilirken avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli alımı yapılacağı aktarıldı.

Personel alımları yapılması halinde İçişleri Bakanlığı son 4 yılda en fazla alımları 2021 yılında yapacak. Personel alımlarında ilk defa 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışmak üzere kadrolu olarak 1462 personel alınacağı belirtilirken personellerin en az 800’ünün çağrı merkezleri hizmetleri bölüm mezunlarından seçileceği açıklandı.

Personel alımları için İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüklerine ait resmi intenet sitelerinde gerekli bilgi ve şartların paylaşılacağı belirtildi.