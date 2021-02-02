İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan takipçilerine Telegram daveti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları Twitter engellemesi üzerine eleştiriler devam ediyor. Eleştirilere sert bir dille yanıt veren Süleyman Soylu’nun tepki paylaşımları da engellendikten sonra Bakan Soylu video ile ‘Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi?’ paylaşımında bulundu.

Twitter’ın Bakan Soylu’nun paylaşımlarını engellemesi tartışmaları devam ederken Kabe fotoğrafının yere serilmesi sonrasında paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımları engellendi. Engellemeler sonrasında Bakan Soylu takipçilerini’aetti.

‘Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi?’ paylaşımı sonrasında bir paylaşım daha yapan Bakan Soylu paylaşımında ‘Bizim kutsalımız olan Kabe’ye yapılan hakaretleri görmezden gelen Twitter LGBT’yi, sapkınlıkların kutsalımıza saldırmasına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemelerini anlatmaya çalıştığımız tivite sansür getirdi. Bundan sonra Telegram’ı daha aktif kullanacağım.’ Dedi.