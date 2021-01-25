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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesine hakaret eden şahıs için yeni iddianame hazırlandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine ve şahsına hakaret eden şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması ile ilgili eleştiriler devam ediyor. Hakaret içerikli paylaşımları nedeni ile yeni bir iddianame düzenlenen şahıs için gözaltı kararı çıkarıldığı ve yargılanacağı açıklandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesine hakaret eden şahıs için yeni iddianame hazırlandı!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi ile fotoğrafını paylaşması üzerine altına küfürlü yorumlarda bulunan şahsın serbest bırakılması ile ilgili Bakanlıktan eleştiri gelmeye devam ediyor. Bakanlık yetkilileri harekete geçerken şahıs için yeni bir iddianamenin düzenlendiği açıklandı.

E.E isimli şahsın Süleyman Soylu’ya ve annesine hakaret etmesi üzerine gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı olay sonrasında bakanlıktan eleştiri gelmeye devam ediyor. E.E. için ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamaları ile 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile yeni bir iddianame hazırlandı.

Geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da hakaretler eden ve bu nedenle tutuklanan şahıs için hazırlanan iddianame sonrasında tutuklanacağı ve yasal sürecin başlayacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:58
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İçişleri BakanıSüleyman SoyluAnnesiHakaretşahısYeni IddianameSüreçYargı
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