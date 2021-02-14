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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!

Diyarbakır'da evlat nöbetinde bekleyen aileler ile 24. kez bir araya geleceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım merak ediliyor. PKK'ya emperyalimzin maşası diyen Bakan Soylu'nun paylaşımı araştırılmaya başlandı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır Anneleri ile buluşacağını açıkladı. Açıklamalarında 24. kez bir araya geleceklerini belirten Bakan Soylu’nun paylaşımı merak edilmeye başlandı.

Süleyman Soylu paylaşımında, ‘Diyarbakır anneleriyle 24'üncü buluşmayı yapıyoruz. Aile sayısı günden güne arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize olan güven ile birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek’ dedi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluDiyarbakır Anneleri24. BuluşmaSosyal MedyaPaylaşım
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