İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır Anneleri ile buluşacağını açıkladı. Açıklamalarında 24. kez bir araya geleceklerini belirten Bakan Soylu’nun paylaşımı merak edilmeye başlandı.

Süleyman Soylu paylaşımında, ‘Diyarbakır anneleriyle 24'üncü buluşmayı yapıyoruz. Aile sayısı günden güne arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize olan güven ile birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek’ dedi.