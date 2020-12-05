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İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!

56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
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Türkiye'de dün akşam saat : 21.00'da başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar geldi.

20 BİN 101 UYGULAMA NOKTASI

Denetimler hakkında konuşan Soyllu, korona virüs sebebiyle uygulamada olan kısıtlamalar sebebiyle yaklaşık olarak ekipler tarafından oluşturulmuş 20 bin 101 uygulama noktası olduğunu ve tedbirlerin 78 bini aşan kameralar ile saniye saniye izlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda (GAMER) gerçekleştirilen Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda açıklamalar yapan Bakan Soylu, süreç boyunca denetimlerde bulunan tüm emniyet teşkilatına teşekkür etti. Ayrıca Bakan Soylu, evlerinde kedi ve köpek gibi hayvanlar besleyen kişilere bu dönemde kısıtlamalar sürecinde yardımcı olunması gerektiğini bildirdi ve bu kişilerin yasaklardan muaf olduğunu belirtti.

78 BİNİ AŞAN KAMERA VE MOBESE İLE TAKİP EDİLİYOR

Ülke genelinde kısıtlama sürecinde yapılan denetimler ile ilgili olaran detaylı bilgi alan Soylu, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti ve dün akşamadan bu yana 15 bin 968’i emniyet, 4 bin 87’si jandarma, 46’sı da sahil güvenlik olmak üzere toplam 20 bin 101 noktada uygulamaların devam ettiğine dikkat çekti.Tüm bunların yanında 78 bini aşan kamera ve mobeselerle saniye saniye tedbirlere uyulup,uyulmadığının takip edildiğini vurguladı.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:48
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma KısıtlamasıBakan Soylu
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