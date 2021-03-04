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İçişleri Bakanı Soylu'dan normalleşme açıklaması! 'Yeni modele geçiyoruz'

Bugün başlayan normalleşme süreciyle ilgili olarak İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Soylu, yoğun denetim modeline geçildiğini duyurdu.

04 Mart 2021 Perşembe 14:00
İçişleri Bakanı Soylu'dan normalleşme açıklaması! 'Yeni modele geçiyoruz'
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Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında normalleşmenin yol haritasi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İller risk durumlarına göre gruplandırıldı ve bu risk gruplarına göre normalleşmenin yol haritası çizildi.

Türkiye'de bu gün başlayacak olan normalleşmeyle ilgil olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, illerin risk gruplarına kontrollü normalleşme döneminin başladığını ve yoğun denetim modeline geçildiğini duyurdu. Kurallara uyulma konusunda vatandaşları uyaran Soylu, maske, hijyen ve mesafe kuralını hatırlattı.

 

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:00
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Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluDenetimKorona Virüs
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