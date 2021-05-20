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İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker operasyonunun nasıl başladığını anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde gündemde olan Sedat Peker operasyonu hakkında konuştu. Bakan Soylu, Sedat Peker operasyonunun nasıl ve neden başladığını katıldığı bir programda anlattı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 01:41
İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker operasyonunun nasıl başladığını anlattı!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sosyal medyada gündem haline gelen Sedat Peker’in videolarında yaptığı iddialar hakkında da konuştu. Bakan Soylu, Sedat Peker operasyonun nasıl ve neden başladığını anlattı.

“Köfteci Yusuf’a çökeceklerdi”

Sedat Peker operasyonuyla ilgili olarak Bakan Soylu, “Allah yakışan iftiradan korusun. Diyorlarki şöyle oldu böyle oldu... Ben söyledim, tekrarda söylüyorum. Hayatımda en nefret ettigim mafya tipi örgütlenmeler. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim. Benim diyorum”  ifadelerini kullandı. Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Bundan 1.5 sene önce operasyonu harekete geciren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticısi benım. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlardı. Bana vekilerimizle geliyorlar, bende operasyonu baslatıyorum. Teknik dinlemeye alınıyor sonrasında operasyona dönülüyor. İstanbul'un baslangıcını bilmiyorum, aylar sonra baslatan benim yine. 17-25 Aralık’tan sonra işler değişti.” sözlerini söyledi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluSedat Peker
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