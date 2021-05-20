İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker operasyonunun nasıl başladığını anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sosyal medyada gündem haline gelen Sedat Peker’in videolarında yaptığı iddialar hakkında da konuştu. Bakan Soylu, Sedat Peker operasyonun nasıl ve neden başladığını anlattı.
“Köfteci Yusuf’a çökeceklerdi”
“Bundan 1.5 sene önce operasyonu harekete geciren benim. Bursa'daki operasyonun yöneticısi benım. Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlardı. Bana vekilerimizle geliyorlar, bende operasyonu baslatıyorum. Teknik dinlemeye alınıyor sonrasında operasyona dönülüyor. İstanbul'un baslangıcını bilmiyorum, aylar sonra baslatan benim yine. 17-25 Aralık’tan sonra işler değişti.” sözlerini söyledi.
Son Güncelleme: 20.05.2021 01:41